Kane denkt an Karriere als Football-Profi

Bayern-Star Harry Kane würde ein NFL-Engagement reizen

Harry Kane (30) kann sich eine zweite Karriere in der National Football League vorstellen.

In einem Interview des "Kicker" (Montag) sagte der Stürmer des FC Bayern München, er wolle so lange Fußball spielen "wie es mein Körper und mein Geist zulassen". Er möge die USA und verbringe viel Zeit dort. "Ich habe aber auch schon mal über die NFL nachgedacht und darüber, dass ich dort vielleicht weitermachen möchte", sagte Kane.

Kane war im vergangenen Sommer von den Tottenham Hotspur zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Im Stadion von Tottenham richtet die NFL seit 2019 Hauptrundenspiele aus. Auch in München kann sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft die NFL aus der Nähe anschauen: In der kommenden Saison spielen die Carolina Panthers in der Allianz Arena. Der Gegner steht noch nicht fest.

