Vini Jr. widmet Supercup-Tor Vorbild Ronaldo

APA/AFP

"Vini" schoss Real fast im Alleingang zum Titel

Dreifachtorschütze Vinicius Junior hat seinen Torjubel beim Supercup-Sieg von Real Madrid dem ehemaligen Real-Star Cristiano Ronaldo gewidmet.

"Es war für Cris, weil er mein Vorbild ist und jetzt hier spielt", sagte der Brasilianer nach dem 4:1 von Real über den FC Barcelona am Sonntagabend im saudi-arabischen Riad. Vinicius Junior traf schon vor der Pause dreimal (8., 10., 39./Foulelfer) für die Madrilenen und wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Alaba gratuliert via Instagram

Medien-Angaben zufolge war Cristiano Ronaldo im Stadion und sah sich das Finale an. Der Portugiese spielte von 2009 bis 2018 für Real. Seit einem Jahr ist er in Saudi-Arabien bei Al-Nassr engagiert. Der spanische Supercup wurde zum vierten Mal in dem Land ausgetragen, Real holte ihn in dieser Zeit zweimal. Der langzeitverletzte David Alaba gratulierte via Instagram zum Erfolg. "Stolz auf meine Teamkollegen #HalaMadrid", schrieb der Wiener.

Reals Toni Kroos wurde wie schon im Halbfinale gegen Atlético Madrid bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Der Deutsche hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu den Wechseln zahlreicher Stars nach Saudi-Arabien geäußert. Für das klar unterlegene Barcelona war auch ein Treffer von Robert Lewandowski zu wenig (33.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Ronald Araujo beendeten die Katalanen die Partie in Unterzahl.

apa