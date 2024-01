Lustenau holt deutschen Mittelfeldspieler Chato

SC Austria Lustenau

Lustenau verpflichtet Chato vom VfL Osnabrück.

Austria Lustenau hat den Deutschen Paterson Chato bis Saisonende unter Vertrag genommen.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei zum Schlusslicht der Bundesliga, zuvor war er beim VfL Osnabrück engagiert. Der Deutsche ist bereits der dritte Neuzugang bei Lustenau in der Wintertransferphase. Nach der Verletzung von Stefano Surdanovic hatten die Vorarlberger auf der Position im defensiven Mittelfeld Nachholbedarf, diesen Platz soll jetzt Chato ausfüllen.

Lustenau liegt mit nur drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende der Bundesliga. Die Mannschaft von Andreas Heraf startet am 11. Februar mit einem Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol in die Frühjahrssaison.

apa/red