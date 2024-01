Inter bucht mit 3:0-Sieg Supercup-Finalticket

APA/AFP

Arnautovic und Co. wurden der Favoritenrolle klar gerecht

Inter Mailand hat den Sprung ins Finale des in Saudi-Arabien ausgespielten italienischen Supercups geschafft. Der Tabellenführer der Serie A gewann am Freitagabend das zweite Halbfinale im Al-Awwal-Stadion in Riad gegen Lazio Rom nach drückender Überlegenheit mit 3:0. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic durfte ab der 74. Minute mitwirken. Finalgegner ist am Montag (20.00 Uhr) die SSC Napoli, die bereits am Donnerstag gegen Fiorentina mit 3:0 siegreich geblieben war.

Für die Tore sorgten Marcus Thuram (17.), Hakan Calhanoglu (50./Elfmeter) und Davide Frattesi (87.). Arnautovic und Alexis Sanchez wurden in der 74. Minute für das Einser-Sturmduo Thuram und Lautaro Martinez eingewechselt.

apa