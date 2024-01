U21-Star verkündet Abschied vom DFB

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Fotostand / van der Velden

Acht Einsätze für die U21: Marton Dardai

U21-Nationalspieler Marton Dardai (21) vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC hat sich gegen eine Zukunft im DFB-Trikot entschieden.

Wie der Abwehrspieler am Montag via Instagram verkündete, will er stattdessen für den deutschen EM-Gruppengegner Ungarn auflaufen. Ungarn ist das Heimatland seines Vaters und Trainers Pal, auch sein älterer Bruder Palko hatte sich bereits für Ungarn entschieden.

"Ich weiß, dass ich meine Karriere auch den deutschen Jugendnationalmannschaften zu verdanken habe, und dafür sage ich Danke!", schrieb Dardai: "Die Entscheidung ist aber auch eine absolute Herzensangelegenheit, und deshalb freue ich mich unglaublich, in Zukunft für das Heimatland meiner Eltern aufzulaufen."

Dardai kommt auf insgesamt 24 Einsätze für deutsche Juniorenteams. Für die U21 lief der gebürtige Berliner seit 2022 achtmal auf.