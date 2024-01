Inter nutzt Patzer der Konkurrenz

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Martinez traf früh für Inter

Der 19-malige italienische Fußballmeister Inter Mailand hat aus dem Patzer von Juventus Turin Kapital geschlagen und am 22. Spieltag die Tabellenführung in der Serie A übernommen.

Bei der AC Florenz gewann Inter durch das Tor des argentinischen Weltmeisters Lautaro Martinez 1:0 (1:0) und liegt nun einen Punkt vor Rekordmeister Juve, der zudem bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Yann-Aurel Bisseck wurde bei Inter in der Schlussphase eingewechselt.

Turin hatte am Samstag gegen den Tabellenvorletzten FC Empoli nur ein 1:1 (0:0) erreicht, der Rekordmeister musste nach einem frühen Platzverweis allerdings rund 75 Minuten in Unterzahl spielen. Auch der Tabellendritte, Inters Stadtrivale AC, patzte beim 2:2 (1:1) gegen den FC Bologna.

Im Kampf um den Anschluss an die Champions-League-Ränge trennten sich Lazio Rom und Meister SSC Neapel am Sonntag torlos. Lazio, in der Königsklasse Achtelfinalgegner von Bayern München, ist Tabellensechster, Napoli nur Neunter.