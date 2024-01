Fortuna Düsseldorf beklagt Ausfall

firo Sportphoto/firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Emmanuel Iyoha fällt vorerst aus

DFB-Pokal-Halbfinalist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Außenverteidiger Emmanuel Iyoha verzichten.

Der 26-Jährige erlitt in der Anfangsphase des Viertelfinals beim FC St. Pauli (4:3 i.E.) am Dienstag laut Vereinsmitteilung "einen kleinen Muskelfaserriss im Bauchbereich".

Iyoha hatte in der 12. Minute ausgewechselt werden müssen, seine Verletzung verschärft die ohnehin großen Personalsorgen von Trainer Daniel Thioune. Die fünftplatzierte Fortuna spielt in der 2. Liga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn.