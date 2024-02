Austria leiht sich Bayern-Talent Krätzig

Sven Hoppe, APA

Von den Bayern zur Austria: Talent Frans Krätzig

Die Wiener Austria hat bis Saisonende den deutschen Defensivspieler Frans Krätzig von Bayern München ausgeliehen.

Der 21-jährige DFB-Nachwuchsteamspieler hatte beim deutschen Rekordmeister im Herbst seine ersten sieben Profieinsätze erhalten. Nun soll Krätzig in der österreichischen Bundesliga Einsatzminuten sammeln und den strauchelnden Wienern im Frühjahr weiterhelfen.

Talent soll langfristig profitieren

"Ich bin überzeugt, dass er uns im Frühjahr verstärken wird. Er ist ein ballsicherer und technisch guter Fußballer, der aufgrund seiner fußballerischen Qualität sehr variabel einsetzbar ist: links, halblinks oder auch auf der linken Achter- oder Sechser-Position - er gibt uns mehr Flexibilität", sagte Austria-Trainer Michael Wimmer.

Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner ist von Krätzigs Qualitäten überzeugt. "Nicht ohne Grund war er in dieser Saison immer Teil des Kaders von Thomas Tuchel. Die Bayern planen langfristig mit ihm, haben seinen Vertrag erst im Oktober bis 2027 verlängert", so Ortlechner. Die Bayern wollen langfristig vom Leihgeschäft profitierten. "Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", sagte der in München verantwortliche Sportdirektor Christoph Freund.

apa