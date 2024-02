Hartberg verpflichtet Offensivtalent Babuscu

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Onurhan Babuscu debütierte bereits mit 16 in höchster Spielklasse

Der TSV Hartberg hat am letzten Tag der Winter-Transferzeit in der Bundesliga doch noch eine Verpflichtung getätigt.

Der ehemalige Admiraner Onurhan Babuscu wechselte am Dienstag leihweise vom türkischen Erstligisten Gaziantep FK in die Steiermark. Der 20-jährige Niederösterreicher unterschrieb laut Clubangaben einen Vertrag bis Jahresende 2024 mit Option auf Verlängerung. Babuscu absolvierte im Herbst kein einziges Spiel für die Gaziantep-Profis.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 von der Admira in die Türkei gewechselt. Babuscu hatte im Juni 2020 mit 16 Jahren sein Debüt in der Bundesliga gegeben, für die Admira absolvierte er 14 Einsätze (zwei Tore) im Oberhaus. "Mit seinen Qualitäten kann er uns was geben, was wir in dieser Form nicht haben und uns bereichert", meinte Hartbergs Sportchef Markus Schopp über den Neuzugang. Der Vierte der Tabelle musste im Jänner mit Christoph Lang einen wichtigen Mann im Mittelfeld ziehen lassen.

apa