Rückschlag für Dresden im Sachsen-Derby

IMAGO/Sven Sonntag

Aue besiegt den Rivalen aus Dresden

Dynamo Dresden hat im Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga einen gehörigen Dämpfer hinnehmen müssen und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Markus Anfang verlor das prestigeträchtige Sachsen-Derby bei Erzgebirge Aue mit 1:2 (0:1)

Marcel Bär brachte die Veilchen in der 36. Minute in Führung, Tim Danhof erhöhte in der 77. Minute. Robin Meißner gelang nur noch der Anschluss (81.). Mit einem Erfolg wäre Dresden, zuletzt noch 7:2-Sieger gegen Lübeck, wegen der besseren Tordifferenz an Spitzenreiter Jahn Regensburg vorbeigezogen.

Regensburg hatte am Samstag ein denkwürdiges Spiel beim SV Sandhausen mit 3:6 verloren - und das trotz einer 3:0-Führung nach 15 Minuten. Aufsteiger SSV Ulm hatte sich im Verfolgerduell bei Rot-Weiss Essen mit 2:0 durchgesetzt und Relegationsplatz drei gefestigt.

Waldhof Mannheim wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg unter seinem neuen Trainer Marco Antwerpen. Durch ein 0:2 (0:2) im Süd-West-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken bleiben die Waldhöfer auf einem Abstiegsplatz. Luca Kerber (29.) und Bjarne Thoelke (45.) trafen für den DFB-Pokal-Viertelfinalisten. Saarbrücken steht im Mittelfeld, hat aber zwei Spiele weniger als die Konkurrenz.