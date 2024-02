ÖFB-Frauen gegen England ohne Chance

APA/AFP

Kirchberger traf gegen die Engländerinnen zweimal per Kopf

Österreichs Frauen-Nationalteam ist mit einer klaren Niederlage gegen England ins Länderspieljahr 2024 gestartet. Die Österreicherinnen mussten sich den Europameisterinnen und WM-Zweiten am Freitag in einem Test in Algeciras in Andalusien mit 2:7 (1:3) geschlagen geben. Beide ÖFB-Tore erzielte Verteidigerin Kirchberger jeweils per Kopf (30., 67.). Davor war Österreichs Frauen in neun Duellen mit England, die alle verloren gingen, nur ein Treffer gelungen.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann setzte weitgehend auf jene Formation, die im Dezember mit einem 2:1-Heimsieg in der Nations League gegen Norwegen überzeugt hatte. Einzig Schiechtl ersetzte als Außenverteidigerin die zuletzt stark belastete Hanshaw. Kapitänin Puntigam agierte im defensiven Mittelfeld, im Sturm war Campbell die zentrale Anspielstation. Englands Trainerin Sarina Wiegman mischte ihre Stars mit einigen jungen Kräften.

Die Engländerinnen dominierten das Spiel bei Nieselregen an der Südspitze Spaniens von Beginn an. ÖFB-Schlussfrau Manuela Zinsberger ließ nach zwei Minuten einen haltbaren Versuch von Topstar Mead aus, ihre Arsenal-Kollegin Russo staubte zum 1:0 ab (3.). Ein Schuss von Clinton klatschte an die Stange (15.). Vier Minuten später gelang der Debütantin per Kopf nach Flanke von Hemp in ihrem ersten Länderspiel der erste Treffer.

In Minute 30 jubelte Österreich: Einen Corner von Naschenweng verwertete Kirchberger ebenfalls per Kopf. Für die Eintracht-Frankfurt-Legionärin war es im 99. Länderspiel das vierte Tor, für die ÖFB-Frauen das erste gegen England seit dem Premierenduell im September 2005, als Celouch getroffen hatte (1:4). Nach einer verpassten Großchance von Russo schaute die ÖFB-Defensive zu, als sich Mead den Ball schnappte und zum 3:1 im linken Kreuzeck platzierte (37.).

England in allen Belangen überlegen

England hatte auch nach Seitenwechsel alles im Griff. Einen Kopfball von Le Tissier entschärfte Zinsberger (53.), einen Schuss von Stanway drehte sie über das Tor (55.). Russo ließ ihrer Klubkollegin im Eins-gegen-Eins allerdings keine Chance. Die Arsenal-Stürmerin schnürte nach einem Ballverlust von Zadrazil den Doppelpack (61.). Nach einem Corner und Kopfball von Wubben-Moy lenkte die ebenfalls eingewechselte Carter den Ball mit der Ferse zum 5:1 ins Tor (69.).

Nach einer Flanke von Dunst aus dem Halbfeld verkürzte Kirchberger auf 2:5. England schlug durch Mead (89.) per Abstauber nach einem Stangenschuss von James und die eingewechselte Daly (93.) im Finish aber noch zweimal zu und sorgte dafür, dass die ÖFB-Frauen erstmals in ihrer Geschichte in einem offiziellen Länderspiel sieben Gegentore kassierten. Die bisher höchste Niederlage, ein 1:6 zum Jahresauftakt 2021 in einem Test gegen Schweden, stellte das Fuhrmann-Team ein.

In den jüngsten Duellen waren die Österreicherinnen England auf größerer Bühne noch weniger deutlich unterlegen. Im EM-Eröffnungsspiel 2022 setzte es ein 0:1, in der WM-Qualifikation ein 0:1 und ein 0:2. Die ÖFB-Auswahl befindet sich seit Montag im Trainingslager in Marbella. Dort steht am Mittwoch (16.30 Uhr) noch ein weiterer Test gegen Dänemark auf dem Programm.

