Bosse des FC Bayern geben Eberl-Update

IMAGO/motivio

Max Eberl soll in den Vorstand des FC Bayern rücken

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen würde die bevorstehende Ernennung von Max Eberl zum Sportvorstand des FC Bayern begrüßen.

"Ich finde das gut. Ich habe schon einmal gesagt, dass uns mehr Kompetenz und mehr Qualität im Management nur gut tun kann", sagte Dreesen nach dem 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig ohne den Namen Eberl genauer zu kommentieren.

Eberl soll am Montag bei einer Sitzung des Münchner Aufsichtsrats, zu dem Dreesen nicht zählt, zum Sportvorstand ernannt werden.

Die Position ist seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic im vergangenen Sommer vakant - eine Neubesetzung sei immer der Plan gewesen, betonte Herbert Hainer.

"Wir sind am Ende des Tages ein Fußballklub und da ist der Sport die oberste Priorität", sagte der Präsident des FC Bayern: "Da sollten wir im Vorstand auch jemanden haben, der für den Sport verantwortlich ist, das haben wir die letzten dreieinhalb Jahre so gehabt. Wir werden am Montag darüber beraten."