Gruda und Reitz verstärken Nationalmannschaft

Brajan Gruda (l.) und Rocco Reitz (r.) stoßen zum DFB-Team dazu

Die U21-Nationalspieler Brajan Gruda und Rocco Reitz werden den vorläufigen deutschen EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann während des Trainingslagers im thüringischen Blankenhain ergänzen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Da einige Akteure des 27-Mann-Kaders aufgrund des DFB-Pokal-Finals und Champions-League-Endspiels zu Beginn der Vorbereitung auf die Heim-EM fehlen werden, will Nagelsmann den "Perspektivspielern" Gruda (Mainz 05) und Reitz (Borussia Mönchengladbach) "die Möglichkeit geben, sich im Kreis der A-Mannschaft zu zeigen".

Das DFB-Team kommt am Sonntag im Weimarer Land zusammen, dabei werden Robert Andrich, Jonathan Tah und Florian Wirtz von Meister Bayer Leverkusen sowie die in der Königsklasse geforderten Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid), Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug (beide Borussia Dortmund) noch fehlen.

Gruda (19) und Reitz (21) sind bis Freitag kommender Woche dabei, ehe der vorläufige EM-Kader in das Team Base Camp für die EM in Herzogenaurach umzieht. "Vielen Dank an meinen Trainerkollegen Antonio Di Salvo für den guten Austausch und die enge Verzahnung mit unserer U21", sagte Nagelsmann.