"Dauerbrenner" Dietz verlängert bei Greuther Fürth

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Maximilian Dietz verlängert bis 2027 in Fürth

Innenverteidiger Maximilian Dietz hat seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verlängert.

Wie die Franken am Mittwoch bekannt gaben, unterschrieb der Defensivspieler einen neuen Vertrag bis 2027, das alte Arbeitspapier des 22-Jährigen war bis 2025 gelaufen.

"Maxi ist eines von vielen Paradebeispielen, die wir gerade haben. Junge Spieler wollen und müssen einfach spielen. Diese Chance können sie sich bei uns erarbeiten, und genau das hat Maxi gemacht. Die Entwicklung, die er genommen hat, ist wirklich großartig, und wir freuen uns, dass er diesen langfristigen Vertrag beim Kleeblatt unterschrieben hat", sagte Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Dietz stand bei 20 von 23 Ligaspielen in der Startelf der Fürther, die mit 38 Punkten als Tabellenvierter hinter den Aufstiegsplätzen lauern.

Der Abwehrspieler, der 2022 zunächst in die Fürther Reserve gewechselt war und von dort den Sprung in den Profi-Fußball schaffte, verpasste in dieser Saison nur eine Partie und ist damit der "Dauerbrenner" im Team von Alexander Zorniger.