Werder-Legende macht bei Baller League mit

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Werder-Sturmlegende Ailton (links) spielt in der Baller League vor

Die Baller League freut sich auf den nächsten prominenten Gastspieler: Diesmal gibt sich ein Ex-Stürmerstar von Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen die Ehre.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Ailton geht am Montagabend in der Baller League auf Torejagd. Der 50 Jahre alte Brasilianer gibt bei der neu geschaffenen Hallen-Liga für Influencer, Halbprofis und Amateure sein Comeback, er wird als "Wildcard-Spieler" für das Team Calcio Berlin in der Partie gegen die VfR Zimbos (20:30 Uhr/Twitch, Joyn und ProSieben MAXX) auflaufen. "Der Kugelblitz ist heute auch dabei", wird Ailton in einer Pressemitteilung zitiert.

Ailton hatte mit Werder Bremen 2004 das Double gewonnen und in 219 Bundesligaspielen für Werder und Schalke 04 106 Tore erzielt. Er ist einer von vielen Ex-Profis, die auf dem Indoor-Kleinfeld in der Kölner Motorworld als Gastspieler auftreten.

Das Konzept der Baller League verspricht im Sechs-gegen-Sechs viel Spannung und Tempo durch innovative Regeln. Die beiden Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski fungieren als Liga-Präsidenten, als Teammanager sind unter anderem Kevin-Prince Boateng, Nationalspielerin Jule Brand und Comedian Felix Lobrecht dabei.

Der Spielerpool der Baller League setzt sich aus bekannteren Namen wie Sascha Bigalke, Christian Clemens und Marcel Heller sowie aus Halbprofis, talentierten Amateuren und weiteren Gaststars zusammen.