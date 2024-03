Rangnick kommentiert Bayern-Gerüchte nicht

APA/GEORG HOCHMUTH

Ralf Rangnick bleibt wohl noch länger im Kreise der ÖFB-Mannschaft

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat sich von den am Freitag aufgekommenen Spekulationen über einen Wechsel zum FC Bayern unbeeindruckt gezeigt.

Der Deutsche ließ der APA über einen Sprecher ausrichten, dass er Gerüchte grundsätzlich nicht kommentiere. Er konzentriere sich voll und ganz auf seine Aufgabe als österreichischer Nationaltrainer, ergänzte Rangnick.

Viel intensiver beschäftigt sich der 65-Jährige derzeit mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen - passend dazu präsentierte die Nationalmannschaft unmittelbar vor dem 6:1 am Dienstag im Happel-Stadion gegen die Türkei ein riesiges Transparent mit der Aufschrift "Wir stehen für Integration". Vom ÖFB hieß es dazu: "Es ist uns ein großes Anliegen, in bewegten Zeiten ein klares Bekenntnis zur Integration und zu einem friedlichen Miteinander abzugeben." Rangnick ist dieses Thema ein großes persönliches Anliegen. "Ohne Spieler mit Migrationsgrund könnte diese Mannschaft nicht so erfolgreich sein", betonte der Teamchef.

