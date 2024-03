"Bayer Neverlusen" unaufhaltsam Richtung Meisterschaft

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Xabi Alonso und Bayer Leverkusen sind in dieser Saison weiter ungeschlagen

Nur noch drei Siege fehlen Bayer Leverkusen zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Selbst Xabi Alonso lässt sich zum Tänzchen hinreißen.

Xabi Alonso genoss die Party in vollen Zügen. Einen Tag nach seinem Treueschwur skandierten Spieler und Fans unaufhörlich seinen Namen, der Baske ließ sich sogar zu einem "Spitzenreiter"-Tänzchen hinreißen. Was er in diesem Moment noch nicht wusste: Nach dem nächsten Last-Minute-Wahnsinn ist Bayer Leverkusen die lang ersehnte erste Meisterschaft kaum noch zu nehmen - die Konkurrenz aus München gratulierte bereits.

Durch den Patzer der Bayern im "Klassiker" gegen Borussia Dortmund (0:2) wenige Stunden nach dem 2:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim beträgt der Vorsprung 13 Punkte. Dem Alonso-Team reichen aus eigener Kraft nun drei Siege aus den letzten sieben Spielen - bereits in drei Wochen könnten ausgerechnet beim BVB vorzeitig die Korken knallen.

"Einfach nur krass. DIESE Moral, DIESE Mannschaft, DIESE Fans - WoooW", fasste Robert Andrich diesen denkwürdigen Nachmittag auf Instagram zusammen. Wieder einmal lag die Werkself durch den Gäste-Treffer von Maximilian Beier (33.) lange zurück - doch wieder einmal hielt die Unbesiegbar-Serie.

"Bayer Neverlusen" titelte "433", das weltweit beliebte Fußball-Onlinemagazin mit rund 72 Millionen Instagram-Followern, über die Serie von mittlerweile 39 Pflichtspielen ohne Niederlage - genauso viele wie der große FC Barcelona in der Double-Saison 2015/16 mit dem magischen Trio Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez.

Schick trifft wieder in der Nachspielzeit

Auch Bayer konnte am Abend dank eines eingespielten Trios jubeln. Florian Wirtz hatte die richtige Idee, Jonathan Tah die Lufthoheit und Robert Andrich den starken Volley-Abschluss zum wichtigen Ausgleich (88.). Die DFB-Kombi diente als "Dosenöffner" (Andrich) für das nächste Spektakel.

Für die Krönung sorgte wieder einmal Patrik Schick (90.+1) mit seinem vierten entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit innerhalb weniger Wochen. "Ein unglaublich hartes Spiel, unglaubliches Finish", sagte der Tscheche und scherzte: "Ich wäre glücklicher, wenn ich eher treffen würde."

Mit 36 Torschüssen stellte Bayer einen ligaweiten Saisonrekord auf, doch erst die letzten beiden waren drin. "Du musst immer dran glauben. Wie oft haben wir das diese Saison schon gemacht, fünf bis sechs Mal? Wir wissen, dass wir es immer schaffen können", sagte Schick. "Ich hatte nie diesen Gedanken", das Spiel zu verlieren, meinte Alonso: "Wir wollen immer gewinnen."

Bayer Leverkusen tanzt auf drei Hochzeiten

Bayer machte durch den 23. Saisonsieg ganz nebenbei die Champions-League-Qualifikation fix und hat bereits nach dem 27. Spieltag mehr Punkte als die Bayern als Meister der vergangenen Spielzeit. Und ein Ende der Serie ist nicht in Sicht: Als nächstes kommt am Mittwoch (20:45 Uhr/ZDF und Sky) Zweitligist Fortuna Düsseldorf zum Pokal-Halbfinale, dann geht es nach Berlin zu Union, bevor das Hinspiel im Europa-League-Viertelfinale gegen West Ham United ansteht.

Vor den vielen englischen Wochen im "intensiven April" (Alonso) strotzen Andrich und Co. nur so vor Selbstvertrauen: "Ihr müsst noch ein bisschen warten auf die erste Niederlage", sagte der DFB-Sechser am Sportschau-Mikro. Bis dahin bleibt das Alonso-Team "Bayer Neverlusen".