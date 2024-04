St. Pölten und Vorderland mit souveränen Siegen

APA/TOBIAS STEINMAURER

Valentina Mädl traf gegen Schlusslicht Innsbruck im Doppelpack

Die Topteams der Frauen-Bundesliga haben am Sonntag jeweils überzeugende Siege gefeiert.

Serienmeister SKN St. Pölten fertigte Schlusslicht Wacker Innsbruck mit 8:0 ab, Herausforderer SPG Altach/Vorderland setzte sich gegen die SPG Kleinmünchen/BW Linz mit 3:0 durch. Die SKN-Frauen führen im Rennen um ihren neunten Meistertitel in Serie sechs Runden vor Schluss weiter nur einen Punkt vor den Vorarlbergerinnen. Das letzte direkte Duell steigt in der vorletzten Runde in Altach.

Vizemeister Sturm Graz erreichte bei der Wiener Austria ein 0:0 und liegt damit weiter vier Punkte vor den Favoritnerinnen auf Rang vier. Die drittplatzierte Vienna hatte schon am Samstag mit 4:1 beim FC Bergheim gewonnen. Den Wienerinnen fehlen vier Zähler auf St. Pölten.

apa