Salzburg wahrt Chance auf Meistertitel

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Salzburg

Red Bull Salzburg hat in der vorletzten Bundesliga-Runde einen Sieg eingefahren und kann heuer erneut Fußballmeister werden. Die "Bullen" gewannen am Sonntag beim TSV Hartberg klar mit 5:1 (3:1), gleichzeitig trennten sich Leader Sturm Graz und der LASK mit 2:2 (1:1). Somit kommt es beim Liga-Finale am nächsten Wochenende zu einem tatsächlichen Showdown um den Titel, Salzburg hat nun zwei Punkte Rückstand. Hartberg kann durch die Niederlage nicht mehr Vierter werden.

Salzburg führte nach starken ersten 45 Minuten durch Tore der Stürmer Roko Simic (11.), Karim Konaté (27.) und Sekou Koita (45.) mit 3:1. Den Treffer der Hartberger hatte Donis Avdijaj in der 41. Minute sehenswert erzielt. Konaté legte nach der Pause noch einen Doppelpack (50., 79.) nach, danach ebbte der Spielfluss deutlich ab. Für Salzburg schaute am Ende der erste Liga-Sieg seit dem 4:2 gegen Austria Klagenfurt am 21. April heraus. Nächste Woche trifft die Mannschaft von Trainer Onur Cinel zu Hause auf den nun fix drittplatzierten LASK.

Die ersten zehn Minuten in der Profertil Arena gehörten den Oststeirern, die unerschrocken und mit Tempo nach vorne spielten. Die erste Möglichkeit kam durch eine Einzelaktion von Avdijaj in der 4. Minute zustande, der mit einem Distanzschuss die Stange traf. Anschließend ging aber Salzburg in Führung: TSV-Goalie Raphael Sallinger ließ einen Flachschuss von Konaté prallen, Simic staubte aus kurzer Distanz ab. Als der Torjubel gerade erst abgeklungen war, wäre Koita beinahe das 2:0 gelungen. Der Eckball von Luka Sucic danach klatschte an die Latte.

Salzburg hatte jetzt das Zepter in der Hand und agierte mit viel Leidenschaft, die zuletzt nicht immer so zu sehen war. Simic (19.) traf mit einem Kopfball die Stange, allerdings hätte der Treffer wegen einer Abseitsstellung möglicherweise nicht gezählt. In der 27. Minute war Konaté im per Kopf zu Stelle und verwertete nach Guindo-Vorarbeit seinen eigenen Abpraller von der Stange.

In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte fand Hartberg wieder besser in die Partie. Es entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Erst ging ein Flachschuss von Salzburg-Leihgabe Mamadou Sangare (35.) nur knapp am Tor von Timo Horn vorbei, danach umkurvte Avdijaj Strahinja Pavlovic und schoss aus 18 Metern an Horn vorbei in die Maschen. Doch weil Manuel Pfeifer kurz vor dem Pausenpfiff als letzter Mann wegrutschte, erhöhte Salzburg auf 3:1: Koita überhob Sallinger und finalisierte artistisch.

Konaté (50.) besorgte nach dem Seitenwechsel durch die Beine des Hartberger Tormanns de facto die Entscheidung. Anschließend schalteten die Gäste einen Gang zurück - das reichte, um die Hartberger Offensivbemühungen in Schach zu halten. Konaté vergab in der 65. Minute noch gegen Sallinger, ehe er ihn in der 80. Minute zum fünften Mal bezwang. Kurz zuvor hatte Avdijaj aus nächster Nähe nicht das Tor getroffen.

apa