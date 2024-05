Nagelsmann trifft Weltmeister-Coach Herbert

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Bundestrainer Julian Nagelsmann holt sich in Vorbereitung auf die EM Rat von Gordon Herbert

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann holt sich in Vorbereitung auf die EM in Deutschland auch Rat von Basketball-Erfolgscoach Gordon Herbert.

"Im Juni werde ich Julian Nagelsmann treffen, eine Trainingseinheit der Nationalmannschaft besuchen und mich dann mit ihm und seinem Trainerstab austauschen", berichtete der kanadische Weltmeistertrainer der "Bild"-Zeitung.

Nagelsmann hatte im Februar in einem Spiegel-Interview berichtet, eine Dokumentation über die deutschen Basketballer gesehen zu haben: "Man konnte die Gespräche zwischen Trainer und Spielern vor der WM beobachten. Da wurde klar: Jeder Einzelne kannte Monate vor dem Turnier seine Rolle."

Nationalmannschaft: Nagelsmann will "klare Rollenverteilung" übernehmen

Diese "klare Rollenverteilung" werde er übernehmen, kündigte Nagelsmann mit Blick auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) an. Auch bei der Bekanntgabe seines vorläufigen EM-Kaders in der vergangenen Woche in Berlin bezeichnete er die Basketballer als Vorbild für die anstehende EM-Mission. Wann und wo das Treffen stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Herbert hatte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) im vergangenen Jahr sensationell zum ersten WM-Titel geführt. Im Zuge der Olympia-Vorbereitung plant der Coach, der sein Amt als Bundestrainer nach den Sommerspielen in Paris abgeben wird, auch den Besuch eines EM-Spiels.

"Am 1. Juli trifft sich die Mannschaft zur Olympia-Vorbereitung in München. Am Tag danach steigt dort ein Achtelfinale. Ich hoffe, dass wir als Team ins Stadion gehen können", sagte der 65-Jährige.