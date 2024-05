"Trainingseuropameister": Hummels scherzt über EM-Aus

IMAGO/Steinbrenner

Mats Hummels (l.) bekam kein Ticket für die Heim-EM

Nach seiner Nicht-Nominierung den Kopf in den Sand stecken? Von wegen! BVB-Innenverteidiger Mats Hummels nimmt sein EM-Aus mit Humor.

Auf Instagram postete der 35-Jährige am Freitagabend einen Beitrag, in dem er sich selbst zum "Trainingseuropameister" ernannte. Fünf kleine Videos zeigten ihn während einer Einheit auf dem Dortmunder Trainingsgelände in Topform.

Mit feinem Fuß zauberte er im Fünf-gegen-fünf die Pässe mit dem Außenrist zu seinen Mitspielern, ließ in Zweikämpfen nicht locker und schoss sogar Tore.

In beiden Halbfinal-Spielen der Champions League gegen Paris Saint-Germain um Stürmerstar Kylian Mbappé hatte Hummels auf ganzer Linie überzeugt.

Auch in der Liga lieferte er gute Auftritte, doch am Ende half das alles nicht: Julian Nagelsmann verzichtete auf die Nominierung des Weltmeisters von 2014.