Daten und Fakten zum endgültigen ÖFB-EM-Kader

APA/EVA MANHART

Acht ÖFB-Kicker dürfen nach 2021 erneut zur EM

Einige Daten und Fakten zum endgültigen 26-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli):

EM-Erfahrung: Acht Akteure standen bereits bei der paneuropäischen EM vor drei Jahren im ÖFB-Kader. Neben den Torjägern Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch waren dies die Verteidiger Stefan Posch und Philipp Lienhart sowie die Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer. Für Arnautovic und Sabitzer ist es die dritte EM-Teilnahme in Folge nach 2016 und 2021. Alle 26 Kaderspieler haben mindestens ein Länderspiel absolviert.

Rapid: Der Tabellenvierte der österreichischen Bundesliga stellt mit vier nominierten Spielern die größte Fraktion im rot-weiß-roten Team. Niklas Hedl setzte sich auf der Position des dritten Tormanns gegen LASK-Goalie Tobias Lawal durch, außerdem dürfen sich Innenverteidiger Leopold Querfeld sowie die beiden Offensivspieler Marco Grüll und Matthias Seidl über das EURO-Ticket freuen.

Bundesliga: Aus der heimischen Liga schafften es gleich sieben Akteure ins Aufgebot. Neben den vier Rapid-Profis sind auch Salzburg-Verteidiger Flavius Daniliuc, Alexander Prass von Meister Sturm Graz und Hartberg-Stürmer Maximilian Entrup in Deutschland dabei. Bei der EM 2021 waren mit Alexander Schlager und Andreas Ulmer nur zwei Spieler nominiert, die damals in Österreich kickten.

Deutschland: Die deutsche Bundesliga stellt mit zwölf Akteuren das größte Aufgebot im ÖFB-Kader. Legionäre finden sich darin sonst aus sechs Ländern. In Italien spielen Marko Arnautovic bei Meister Inter Mailand und Stefan Posch bei Bologna. Dazu kommen die Torhüter Heinz Lindner, der zuletzt von Sion in die belgische Liga zu Union Saint-Gilloise nach Belgien verliehen war, und Patrick Pentz, der in der abgelaufenen Saison als Leverkusen-Leihgabe in Dänemark bei Bröndby IF spielte. Andreas Weimann verpasste in England als Bristol-Leihspieler mit West Bromwich Albion den Aufstieg in die Premier League, Kevin Danso verteidigt in Frankreich für RC Lens, Gernot Trauner in den Niederlanden für Feyenoord Rotterdam.

Alter: Die 26 Kaderspieler kommen bei Turnierstart auf ein Durchschnittsalter von 26,81 Jahren. Damit ist Rangnicks Aufgebot jünger als jenes von Franco Foda bei der EM 2021, als die 26 Mann im Schnitt 27,38 Jahre alt waren. Auch bei der EM 2016 in Frankreich hatte der 23-Mann-Kader von Marcel Koller mit 27,22 Jahren ein höheres Durchschnittsalter. Ältester Spieler im endgültigen ÖFB-Aufgebot ist Inter-Legionär Marko Arnautovic, der im April 35 Jahre alt wurde, Jungspund ist Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld mit 20 Jahren.

Geburtstag: Neben "Non-playing Captain" David Alaba, der seinen 32. Geburtstag am 24. Juni im Kreise seiner Teamkollegen feiern wird, werden zwei weitere Spieler während des Turniers um ein Jahr älter. Philipp Lienhart hat am 11. Juli kurz vor dem Finale seinen 28. Geburtstag, Marco Grüll wird am 6. Juli 26 Jahre alt. Teamchef Ralf Rangnick feiert am 29. Juni seinen 66. Geburtstag. Gelingt dem ÖFB-Team der Achtelfinal-Einzug, wäre es zu diesem Zeitpunkt noch im Turnier vertreten.

apa