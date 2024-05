1. FC Saarbrücken löst DFB-Pokalticket

IMAGO/Fabian Kleer

Der 1. FC Saarbrücken spielt auch in der Saison 2024/25 wieder im DFB-Pokal

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken darf von weiteren Heldentaten im DFB-Pokal träumen.

Die Saarländer, die unter anderem Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aus dem laufenden Wettbewerb befördert hatten, gewannen am Samstag den Saarland-Pokal durch ein 2:1 (2:1) gegen den Rivalen FC 08 Homburg und stehen damit auch in der kommenden Saison in der ersten Hauptrunde.

Erst im Halbfinale war Schluss gewesen für die Saarländer. Zuhause verlor das Team von Trainer Rüdiger Ziehl Anfang April gegen den 1. FC Kaiserslautern, der am Abend gegen Meister Bayer Leverkusen im Finale von Berlin um die Trophäe kämpft (20:00 Uhr/ARD und Sky).

Nicht dabei sein im Lostopf zur ersten Hauptrunde 2024/25 wird hingegen der letztjährige Landespokalsieger aus Berlin. Am "Finaltag der Amateure" verlor Oberligist TuS Makkabi Berlin mit 0:3 (0:0) gegen Regionalligist Viktoria Berlin. Im Vorjahr hatte Makkabi noch das Berliner Landespokal-Finale gewonnen und Geschichte geschrieben: Als erster jüdischer Verein war Makkabi in den DFB-Pokal eingezogen, in der ersten Runde war gegen den VfL Wolfsburg mit 0:6 Endstation.

Beim "Finaltag der Amateure" kämpfen 42 Klubs aus den Fußball-Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes in 21 Finals um die Pokaltrophäe und den Einzug in den DFB-Pokal. Zu den weiteren Spielen des Tages zählt unter anderen das Duell der Drittligisten Dynamo Dresden und dem Erzgebirge Aue (15:45 Uhr/ARD).