Argentinien besiegt Peru in WM-Quali knapp

APA/AFP

Knapper Heimerfolg für Martinez, Messi und Co.

Weltmeister Argentinien hat mit einem 1:0-Heimsieg gegen Peru die Führung in der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 übernommen. Brasilien vermochte hingegen mit einem 1:1-Unentschieden gegen Uruguay erneut nicht zu überzeugen.

Argentinien legte gegen den Gruppenletzten Peru den Vorwärtsgang ein. Allerdings kam nur ein Treffer zustande, an dem Lionel Messi maßgeblich beteiligt war. Der Altstar drang in der 55. Minute in den Strafraum ein, seine Hereingabe fand Lautaro Martinez am Elfmeterpunkt, der zu einer kraftvollen Volleyabnahme hochstieg und sein 32. Länderspieltor erzielte - unhaltbar.

Brasilien musste beim Heimspiel gegen Uruguay erneut eine Punkteteilung hinnehmen. Die Gäste gingen durch Federico Valerde von Real Madrid in Führung, Gerson, ein Mittelfeldspieler von Flamengo, glich wenig später aus. Brasilien liegt derzeit nur auf Tabellenplatz fünf, die WM-Teilnahme scheint aber nicht in Gefahr zu sein.

apa