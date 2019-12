ÖFB-Legionär Grbić weckt Interesse

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Adrian Grbic sorgt zurzeit in Frankreich für Furore

Seit seinem Sommerwechsel vom SCR Altach in die französische zweite Liga zu Clermont Foot, blüht ÖFB-Legionär Adrian Grbić so richtig auf und erzielte in 19 Pflichtspielen elf Tore. Ein halbes Jahr später gibt es konkretes Interesse aus England und der Schweiz.

In 52 Pflichtspielen für den SCR Altach erzielte Adrian Grbić in zwei Jahren 15 Tore, für seinen neuen Klub Clermont Foot brauchte der 19-fache U21-Teamspieler lediglich 19 Spiele, um satte elf Tore zu erzielen. Beim Klub aus dem Zentrum Frankreichs ist der 1,88m-Mann nicht mehr wegzudenken und ist bei seinem Verein der aktuelle Toptorschütze. Durch seine guten Leistungen hat sich der gebürtige Wiener auch ins Schaufenster gespielt, wie "Spox" berichtet sind Klubs aus England und der Schweiz an einem Transfer interessiert.

Interesse aus England und der Schweiz

Wie der Berater des ÖFB-Legionärs, Emre Öztürk, bestätigt, gibt es konkretes Interesse von zwei Vereinen aus der englischen Premier League sowie der Schweizer Super League. Ein Transfer kommt aber nur dann zustande, wenn es für den Spieler auch Sinn macht: "Ein Wechsel kommt nur in Frage, wenn das Gesamtpaket passt. Heißt: Adrian wird zu keinem Verein wechseln, bei dem er nur die Nummer vier im Angriff ist." Einen Wechsel im Wintertransferfenster hält der Berater aber durchaus für möglich.

90'+3 C'est terminé ! Clermont ramène un point de Normandie, après avoir touché par deux fois la barre... L'expulsion sévère de Cissokho a rééquilibré les débats en seconde période #SMCCF63 (0-0) pic.twitter.com/PNBkY7j1E3 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) 20. Dezember 2019

Bei Clermont Foot steht Grbić noch bis 2022 unter Vertrag, steigerte seit seinem Sommerwechsel von Altach seinen Marktwert auf rund eine Million Euro und ist aktuell Dritter der Torschützenliste der Ligue 2. Die starken Leistungen haben auch den kroatischen Verband auf den Plan gerufen, die ihr Interesse am ehemaligen U-21-Teamspieler vermeldet haben. Überstürzen will man aber nichts, wie Emre Öztürk erklärt: "Wir werden uns die Anfragen der Vereine und von Kroatien gemeinsam gut durch den Kopf gehen lassen."

red