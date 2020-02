FC Flyeralarm Admira

Die Admira bleibt weiterhin in der Südstadt

Gute Nachrichten für den FC Admira Wacker. Der Tabellenzehnte der Bundesliga verlängert den Pachtvertrag seiner Heimstätte bis 2043 und wird so auch künftig seine Heimspiele in Maria Enzersdorf austragen. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2023 ausgelaufen.

Bis mindestens zum Jahr 2043 bleibt die BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf die Heimstätte von Bundesligisten FC Admira Wacker. Wie der Tabellenzehnte in einer Aussendung bekannt gab, wurde der Pachtvertrag mit der BSPEG m.b.H. vorzeitig bis 2043 verlängert. Der neue Kontrakt beinhaltet auch ein Baurecht für den Verein aus der Südstadt.

Die Südstadt ist und bleibt unsere #Heimat. ❤️🖤 Details zur Vertragsverlängerung findet ihr unter diesem Link ➡️https://t.co/IlgPjjlkYA #herzblut pic.twitter.com/rF3QtGtS6L — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 12. Februar 2020

Drabek: "Südstadt bleibt unsere Heimat"

Bei der Admira zeigt man sich über die frühzeitige Verlängerung sehr erfreut. "Die Südstadt ist und bleibt unsere Heimat! Wir freuen uns die Infrastruktur dieses Standorts weiterhin langfristig nutzen zu können.", sagt Geschäftsführer Thomas Drabek. Der FC Admira Wacker trägt bereits seit 1967 seine Heimspiele in dem 10.600 Zuschauer umfassenden Stadion in Maria Enzersdorf aus, an dessen Gelände sich auch die Akademie des Vereins befindet.

red