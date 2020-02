Arnautović von China nach Russland?

Xia Lei via www.imago-images.de

Macht Marko Arnautović doch noch den Abflug aus China?

Auch nach dem Schluss der Transferfensters in den meisten Ligen, reißen die Gerüchte um einen Wechsel von Marko Arnautović nicht ab. Neuerdings wird der ÖFB-Legionär mit einem Wechsel nach Russland zu Lokomotiv Moskau in Verbindung gesetzt.

>> Die Vereinsstatistik von Marko Arnautović in der weltfussball-Datenbank

Bleibt er in China oder macht er angesichts des Coronavirus doch einen Ablug aus dem Reich der Mitte? Nachdem bereits Ende Jänner Gerüchte durchsickerten, dass Marko Arnautović kurz vor einer Rückkehr nach England zu West Ham United stand und diese nur in Folge des Flugverbotes scheiterte, dementierte Bruder und Manager Daniel Arnautović dies sofort und meinte, dass sich der ÖFB-Kicker sehr wohl in China fühle. Jetzt lässt aber das russische Sportportal "Sport24" wieder mit einer Meldung aufhorchen.

Arnautović-Berater bereits in Moskau?

So schreibt das russische Medium, dass der Berater des Shanghai-Profis ihn bei Lokomotiv Moskau ins Gespräch gebracht haben soll. In Russland ist das Transferfenster noch bis zum 21. Februar geöffnet, ein Wechsel zum Tabellenvierten wäre also noch möglich. Wie ernsthaft dieses Szenario ist, wird sich demnächst weisen, für Shanghai wäre ein Abgang aber schmerzlich, erzielte Arnautović in elf Ligaspielen doch beachtliche neun Tore.

