Barça engagiert Stürmer Martin Braithwaite

Braithwaite wurde aus akutem Personalmangel geholt

Der FC Barcelona hat am Donnerstag den dänischen Teamstürmer Martin Braithwaite verpflichtet.

Der 28-Jährige wechselte um eine fixe Ablösesumme von 18 Millionen Euro vom Liga-Rivalen Leganés zu den Katalanen. Beim Tabellenzweiten und Titelverteidiger der spanischen La Liga unterzeichnete Braithwaite einen bis Ende Juni 2024 gültigen Vertrag samt Ausstiegsklausel in der Höhe von 300 Millionen Euro.

Der Transfer außerhalb der Übertrittszeit wurde aufgrund einer Ausnahmegenehmigung der spanischen La Liga möglich. Barça konnte nachweisen, dass man durch den monatelangen Ausfall von Ousmane Dembélé Personalnot hat. Das auch da mit Luis Suárez ein weiterer Top-Angreifer zumindest bis Mai außer Gefecht ist.

>> Barça in Personalnot - grünes Licht für Transfer

Barcelona konnte nur einen bei einem spanischen Club gemeldeten oder einen vertragslosen Spieler verpflichten. Die Ausnahmeregelung gilt auch nur für nationale Bewerbe.

Braithwaite ist der fünfte Däne, der das Barça-Trikot tragen wird. Vor ihm standen unter anderen Allan Simonsen und Michael Laudrup bei den Katalanen unter Vertrag. Für Leganés hat Braithwaite in 43 Meisterschaftsspielen 10 Treffer erzielt.

In der Champions League, in der die Katalanen im Achtelfinale auf Napoli treffen, ist Braithwaite nicht einsatzberechtigt. Der traf für Leganes diese Saison in 27 Pflichtspielen achtmal, sechsmal war er in der Meisterschaft erfolgreich.

