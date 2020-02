Hernández nach Comeback "noch nicht bei 100 Prozent"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Lucas Hernández hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

Im Sommer 2019 pulverisierte der FC Bayern München den Transferrekord der Fußball-Bundesliga und lockte Lucas Hernández für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Isar. Ein Innenbandriss im Sprunggelenk bremste den französischen Verteidiger im Oktober allerdings aus. Nun äußerte sich der 24-Jährige zu seiner Rückkehr auf den Rasen.

"Ein ganzes Spiel zu absolvieren, hat mir sehr gut getan. Ich bin physisch natürlich noch nicht bei 100 Prozent, aber ich fühle mich besser und besser", zitiert "L'Équipe" Hernández.

Der Abwehspieler bestritt beim knappen 3:2-Erfolg des FC Bayern gegen den SC Paderborn am Freitagabend erstmal seit dem 19. Oktober wieder eine Partie über 90 Minuten.

Langsam finde er seinen Rhythmus wieder, habe zum Ende der Partie allerdings "leichten Schmerz" verspürt. "Wenn es so weitergeht, dann werde ich im Saison-Endspurt meine Top-Level erreicht haben", ist sich Hernández dennoch sicher.

Am Dienstag wird der Weltmeister wohl erneut über die volle Distanz gehen müssen, wenn die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea gastieren.

"Ich glaube, dass das Hinspiel in London entscheidend sein wird", so der Abwehrspieler, der weiß, worauf es gegen die Blues ankommt: "Wir müssen diszipliniert spielen und kompakt stehen. Wir wollen so wenig Fehler wie möglich machen, um unsere Chance auf die nächste Runde zu wahren."

Ohnehin hat Hernández noch große Ziele mit den Münchnern: "Als ich im vergangenen Sommer zu Bayern wechselte, war mein Ziel alles zu gewinnen: die Meisterschaft, den deutschen Pokal und die Champions League."

ma