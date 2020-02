Bayern-Zeit "lehrreich": Kovac bereit für das Comeback

Peter Schatz via www.imago-images.de

Der ehemalige Trainer des FC Bayern, Niko Kovac, will zur neuen Saison zurück auf die Trainerbank

Nach seiner Entlassung beim FC Bayern München wurde es still um Niko Kovac. Nun hat sich der Kroate erstmals öffentlich wieder zu Wort gemeldet - und sein Comeback auf der Trainerbank angekündigt.

Die intensive Zeit als Bundesliga-Coach hat Niko Kovac hinter sich gelassen. "Ich habe jetzt zwei Wochen Skitage hinter mir, das habe ich in 13 Jahren nicht geschafft. Ich genieße die Zeit", berichtete der 48-Jährige im Gespräch bei "Servus TV".

Kovac sei in den vergangenen Wochen "viel unterwegs" gewesen: "Ich bin auch großer Football-Fan. Ich hatte die Möglichkeit, beim Superbowl in Miami dabei zu sein." So konnte der Trainer seinen Akku offenbar wieder aufladen und sich für eine neue Herausforderung bereit machen.

"Ich fühle jetzt wieder die Spannung. Ich gehe davon aus, dass ich im Sommer wieder was machen werde, darauf bereite ich mich vor", kündigte Kovac ein baldiges Comeback an. Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Engagement bei seinem Ex-Klub Hertha BSC in Verbindung gebracht.

Laut "Sport Bild"-Reporter Tobias Altschäffl ist eine Tätigkeit in der Bundesliga allerdings sehr unwahrscheinlich, vielmehr ziehe es Kovac nach England. Kurz nach seinem Aus beim FC Bayern habe er bereits einige Angebote aus der Premier League erhalten.

Niko Kovac über Zeit beim FC Bayern "dankbar"

Kovac selbst will sich alle Möglichkeiten offenhalten: "Viel größer als Bayern gibt es nicht. Aber das ist mir egal. Wenn ich mich mit einem Klub identifizieren kann, werde ich es machen. Es gibt viele gute Ligen, England, Spanien, auch die Bundesliga ist immer interessant."

Die Umstände seiner Entlassung betrachtet Niko Kovac unterdessen im Rückblick mit Gelassenheit. Der Fußball bringe Emotionen mit sich: "Viele Leute sagen vieles, das darf man nicht alles ernst nehmen. Ich schaue geradeaus, das ist auch gut so."

So blicke er "sehr positiv" zurück auf seine Arbeit beim FC Bayern zurück: "Ich kann nach dieser Zeit sagen, ich bin ein besserer Trainer geworden. Die Zeit in München war sehr lehrreich und sehr erfolgreich." Der Vorgänger von Hansi Flick sei "dankbar" über den Job beim FC Bayern: "Die Erfahrungen die ich sammeln durfte, werde ich nutzen können."

gkl