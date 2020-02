Schweiz sagt wegen Coronavirus Ligaspiele ab

APA (Keystone)

Absage der Ligaspiele in der Schweiz

Das Coronavirus legt in der Schweiz den Sport am Wochenende teilweise lahm. Die Swiss Football League hat alle Partien in der Super League und der Challenge League abgesagt und auf ein noch nicht bestimmtes Datum verschoben. So hat auch Goran Djuricin mit den Grashoppers zunächst Pause.

Die beiden Ligen haben damit auf eine Entscheidung des Schweizer Bundesrat von Freitagvormittag reagiert, der alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen ab sofort und bis mindestens 15. März in der Schweiz verboten hat. Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft wird die SFL in enger Absprache mit den Behörden und den Clubs in der kommenden Woche informieren.

⚠ BREAKING NEWS ⚠



⚽🚫 SFL verschiebt wegen Coronavirus alle Spiele vom Wochenende 😷ℹ: https://t.co/vfJrdQ4jYw

–

⚽🚫 La SFL renvoie tous les matches du week-end à cause du Coronavirus 😷ℹ: https://t.co/1UL5DoUGue#SFL #coronavirus pic.twitter.com/okm24TeYfQ — SwissFootballLeague (@News_SFL) 28. Februar 2020

Eishockey noch unschlüssig

Die National League (Eishockey) wird über das Vorgehen bezüglich der am 7. März beginnenden Viertelfinal-Spiele im Rahmen einer außerordentlichen Ligaversammlung am nächsten Montag entscheiden.

apa