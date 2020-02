Heldt über Uth-Zukunft: "Nicht uninteressanter geworden"

unknown

Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln: Horst Heldt

Horst Heldt stand im vergangenen Sommer vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

Der Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln hatte bereits Gespräche mit den Verantwortlichen des Revierklubs geführt, sagte der 50-Jährige der Funke Mediengruppe.

Geplant war eine Konstellation mit Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke.

"Wir haben uns ausgetauscht. Am Ende hat sich der Verein gegen eine Dreier-Konstellation entschieden", sagte Heldt, der von 2010 bis 2016 bei den Schalkern unter Vertrag gestanden hatte, vor dem Spiel der Kölner gegen den Revierklub am Samstag (15:30 Uhr).

In dem Interview äußerte sich Heldt außerdem zu der Situation des 1. FC Köln. "Wir haben Personal-Entscheidungen innerhalb des Teams getroffen und den Konkurrenzkampf erhöht. Das Leistungsprinzip gilt. Auch mit der Art und Weise, wie wir spielen, haben wir die Fans zurückerobert", erklärte Heldt den jüngsten Aufschwung der Geißböcke.

Trotz Tabellenplatz 14 plant Heldt zweigleisig: "Das müssen wir, und das tun wir. Gemeinsam mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Alexander Wehrle stehe ich in der Verantwortung."

Heldt spricht über Uth-Zukunft

Außerdem bezog Heldt Stellung zu Leihspieler Mark Uth. Der Angreifer ist bis zum Saisonende vom FC Schalke 04 ausgeliehen. "Mark ist ein exzellenter Fußballer. Mark freut sich, dass es hier so gut für ihn läuft, und wir freuen uns auch", schwärmte der Geschäftsführer.

Ob der 1. FC Köln Uth am Ende der Saison fest verpflichtet, wollte Heldt nicht verraten. "Es ist zu früh, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir werden uns damit beschäftigen, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und dann müssen alle Beteiligten eine Grundsatzentscheidung treffen: Was will der Spieler? Was will der FC Schalke 04, bei dem Mark ab 1. Juli wieder unter Vertrag steht? Was wollen wir? Er ist nicht uninteressanter für Schalke oder dritte Vereine geworden."

lbe/dpa