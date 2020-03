Beckham-Klub verliert erstes MLS-Spiel

APA (AFP/GETTY)

Inter Miami verlor knapp gegen Los Angeles

David Beckham hat sein Debüt als Klubbesitzer verloren. Im ersten MLS-Spiel in der Geschichte des FC Inter Miami gab es beim FC Los Angeles am Sonntag (Ortszeit) ein 0:1 (0:1). Der inzwischen 44 Jahre alte Engländer beobachtete die Niederlage gemeinsam mit Frau Victoria und Sohn Brooklyn von der Tribüne aus und sah von dort nur wenige echte Chancen seiner Mannschaft.

Der FC Inter Miami ist der 25. Club in der US-Profi-Fußballliga MLS, Beckham ist einer von fünf Besitzern und trägt zudem den Titel "President of Soccer Operations". Miami will schnell zu einem Spitzenclub in den USA werden und Titel gewinnen. Der in Berlin geborene Stürmer Jerome Kiesewetter (27) schaffte es am ersten Spieltag nicht in den Inter-Kader und saß auf der Tribüne.

Beckham noch ohne Statement

Beckham stand von 2007 bis Anfang 2013 bei MLS-Rekordmeister Los Angeles Galaxy unter Vertrag, seine Karriere beendete er nach einer kurzen Zeit bei Paris St. Germain im Sommer 2013. Kommentieren wollte er die Niederlage am Sonntag nicht.

