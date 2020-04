Medien: Isak erste Martínez-Alternative bei Barca

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Spielt der ehemalige BVB-Stürmer Isak (r.) künftig für den FC Barcelona?

Wer verstärkt den FC Barcelona im Angriff zur nächsten Saison? Geht es nach spanischen Medienberichten, haben die Katalanen mehrere Optionen auserkoren. Nun kommt auch ein ehemaliges BVB-Talent hinzu.

Nachdem die spanische "Sport" jüngst verkündete, der FC Barcelona habe ein Auge auf Bayern Münchens Kingsley Coman geworfen, rückt nun Alexander Isak von Real Sociedad in den Fokus. Das berichtet der Radiosender "SER Catalunya", "Goal" und "spox" bestätigen die Meldung.

Demnach ist der einstige Stürmer von Borussia Dortmund die erste Alternative, sollte Wunschspieler Lautaro Martínez im Sommer nicht von Inter Mailand losgeeist werden können.

Barca könnte bei Isak die Ausstiegsklausel ziehen und den Angreifer aus seinem bis 2024 gültigen Arbeitspapier in San Sebastián herauskaufen, heißt es. Die Ablösesumme liegt bei festgeschriebenen 70 Millionen Euro.

Für Isaks Ex-Klub BVB trifft dies Berichten zufolge jedoch nicht zu. Die Schwarz-Gelben ließen sich beim Transfer im vergangenen Sommer, bei dem Dortmund 6,5 Millionen Euro einnahm, eine Rückkaufoption zusichern. So soll der Schwede für lediglich 30 Millionen Euro zurück ins Ruhrgebiet wechseln können.

Ob der BVB aktuell überhaupt darüber nachdenkt, Isak erneut zu verpflichten, ist nicht bekannt. "Reviersport" zufolge greift die Option ohnehin erst ab Sommer 2021.

Nach Abgang vom BVB: Alexander Isak zeigt sich treffsicher

Alexander Isak stand zweieinhalb Jahre lang bei Borussia Dortmund unter Vertrag, wurde dort allerdings nie wirklich glücklich. In der Rückrunde der Saison 2018/19 wurde er an den niederländischen Erstligisten Willem II verliehen, wo er prompt in 18 Partien 14 Tore erzielte.

Bei der Real Sociedad schlug Isak ebenfalls ein, lieferte dort bis zur Corona-Pause in 34 Pflichtspielen weitere 14 Treffer. Mit dem Klub aus dem Baskenland steht er im Pokalfinale, in LaLiga rangieren die Blau-Weißen nach 27 Spielen auf Rang vier, der die Teilnahme an der Champions League sichert.