Baumgartner Hoffenheims Spieler der Saison

APA (AFP/POOL/Archiv)

Der 21-Jährige setzte sich vor Robert Skov und Andrej Kramaric durch

Der Waldviertler Christoph Baumgartner ist für seine starke Leistung im Dress des deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim mit der Ehrung zum Spieler der Saison 2019/20 belohnt worden.

Der ÖFB-U21-Teamspieler erhielt bei der Fan-Umfrage von Hoffenheim 46 Prozent der Stimmen und setzte sich damit vor Robert Skov (28 Prozent) und Andrej Kramarić (26 Prozent) durch.

Der 21-Jährige stand in der Rückrunde in 14 von 17 Spielen in der Startelf, in der abgelaufenen Saison brachte er es auf sieben Tore und vier Assists.

Baumgartner wechselte als knapp 18-Jähriger von der AKA St. Pölten zu den Junioren der TSG Hoffenheim. Ein Jahr danach setzte er sich in der Kampfmannschaft fest. Jetzt ist der 21-Jährige deren "Bester".

apa/red