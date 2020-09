ÖFB-Torhüter Lindner wechselt zum FC Basel

APA (Archiv/EXPA)

Heinz Lindner kehrt in die Schweizer Liga zurück

Der österreichische Nationaltorhüter Heinz Lindner ist zum FC Basel in die Schweizer Liga gewechselt. Wie Basel am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2023. Lindner spielte in der vergangenen Saison in der zweiten deutschen Liga für Wehen Wiesbaden. Davor war er bei den Grasshoppers aus Zürich tätig.

Nach dem Abstieg mit Wehen Wiesbaden hat ÖFB-Tormann Heinz Lindner einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Austria Wien-Goalie unterschreibt beim FC Basel, dem Dritten der abgelaufenen Super League-Saison. Beim Ex-Klub vom ehemaligen österreichischen Teamchef Marcel Koller unterzeichnet der 30-Jährige einen Vertrag bis 2023 und hat dort auch gute Chancen die neue Nummer eins zu werden, da mit Jonas Omlin der bisherige Stammkeeper der Schweizer nach Frankreich zu Montpellier gewechselt ist.

Kennt Schweizer Liga bereits

Heinz Lindner ist in der Schweizer Super League kein Unbekannter, spielte er doch von 2017 bis 2019 bei den Grasshoppers Zürich und brachte es dort als Stammkeeper auf 71 Pflichtspiele in der höchsten Schweizer Liga. Mit seiner Erfahrung und Routine soll er dem FC Basel helfen, wieder zurück an die Spitze zu kommen.

"Ich freue mich sehr über die Rückkehr in die Schweizer Liga und dass mir der FC Basel das Vertrauen schenkt. Ich bin überzeugt, dass ich die Mannschaft und natürlich auch das Torhüter-Team beim gemeinsamen Erreichen unserer Ziele unterstützen kann.", so Lindner in einem ersten Statement auf der Vereinswebsite.

Für Lindner ist es nach Austria Wien, Eintracht Frankfurt, dem Grasshopper Club Zürich und Wehen Wiesbaden seine erst fünfte Profistation.

apa/red