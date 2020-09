Inter bietet Brozovic an - im Tausch für Tolisso?

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Verlässt Corentin Tolisso den FC Bayern?

Nachdem Marcelo Brozovic klarstellte, dass er seine Zukunft nicht beim FC Bayern, sondern bei Inter Mailand sieht, wurde es um ihn ruhig. Doch nun keimen die Spekulationen neu auf - ein Münchner könnte Teil eines Deals werden.

Wie "Tuttosport" berichtet, steht Brozovic bei Inter zum Verkauf. Bei einem Wechsel des kroatischen Nationalspielers versprechen sich die Nerazzurri eine Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro.

Diese Summe soll direkt reinvestiert werden. Dem Bericht zufolge ist N'Golo Kanté vom FC Chelsea Inters Transferziel Nummer eins.

Ein Deal gestaltet sich allerdings schwierig, weshalb die Italiener zwei Alternativen für den französischen Weltmeister prüfen: Corentin Tolisso vom FC Bayern und Tanguy Ndombélé von Tottenham Hotspur.

Ein Tauschgeschäft zwischen Tolisso und Brozovic ist der italienischen Sportzeitung zufolge ein durchaus realistisches Szenario.

Lässt der FC Bayern Tolisso ziehen?

Zuletzt hatte die "Sport Bild" allerdings berichtet, dass die Tendenz bei Tolisso in Richtung Verbleib beim FC Bayern geht. Der Grund: Den Rekordmeister erwartet eine echte Marathon-Saison, ein entsprechend breiter Kader ist zwingend nötig. Tolisso soll Teil davon sein.

Auch der Franzose soll sich mittlerweile mit dem Gedanken an ein weiteres Jahr in München angefreundet haben. Dabei hegte der 26-Jährige in den letzten Monaten immer wieder Wechsel-Absichten. Ein Grund, warum ihn auch der Klub auf die interne Verkaufsliste setzte.

Die Münchner Chefetage soll sich schon im vergangenen Herbst nach einem Abnehmer für den Mittelfeldspieler umgesehen haben, einzig das Veto von Trainer Hansi Flick verhinderte einen Winter-Wechsel Tolissos, an dem Manchester United dran war.

Brozovics Inter-Liebe beruht wohl nicht auf Gegenseitigkeit

Eine mögliche Brozovic-Verpflichtung des FC Bayern hatte sich zuletzt nahezu in Luft aufgelöst, als der defensive Mittelfeldmann eine Liebeserklärung an Inter veröffentlichte.

"Ich habe immer alles für Inter und diese Stadt gegeben, in der ich mich wie zuhause fühle. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen. Forza Inter!", schrieb der 27-Jährige in einem Statement bei Instagram.

Doch offensichtlich beruht diese Liebe nicht auf Gegenseitigkeit, bei Inter hat Brozovic wohl keine Zukunft mehr. Vertraglich ist der kroatische Vize-Weltmeister von 2018 noch zwei Jahre lang an die Italiener gebunden.