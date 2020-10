Stöger nach Sieg im ÖFB-Cup zufrieden

GEPA pictures/ Christian Ort

Die Austria zieht verdient in die nächste Runde des ÖFB-Cups ein

Während mit der WSG Tirol und dem FC Admira Wacker gleich zwei Bundesligisten ihre Segel im ÖFB-Cup frühzeitig streichen mussten, konnte die Austria ihrer Favoritenrolle gerecht werden und mit einem 3:1-Sieg gegen den Wiener Sport-Club in die nächste Runde einziehen. Ganz zur Freude von Cheftrainer Peter Stöger.

>> Spielbericht: Wiener Sport-Club gegen Austria Wien

Am Ende konnte die Austria einen komfortablen 3:1-Sieg gegen den Wiener Sport-Club einfahren und somit in die nächste Rundes des ÖFB-Cups einziehen. Dabei taten sich die Veilchen mit den schweren Bedingungen am Platz des Regionaligisten zunächst schwer und kamen vor allem in der ersten Halbzeit nur selten zu wirklichen Top-Chancen. Patrick Wimmer scheiterte mit dreifach Aluminium kurz vor dem Pausenpfiff, ehe Christoph Monschein sein Team per Elfmeter schließlich noch im ersten Durchgang in Führung brachte.

"War unfassbar schwer zu spielen"

Das 2:0 der Austria resultierte mehr aus einer Slapstick-Einlage des Gegners als aus einer schön herausgespielten Aktion des Wiener Bundesligisten. Gerade bei diesem Gegentor merkte man dann aber wirklich, wie herausfordernd die nicht wirklich guten Platzbedingungen am Sport-Club-Platz waren, wie auch Austria-Cheftrainer Peter Stöger nach dem Spiel bestätigte: "Bei diesen Platzbedingungen war es unfassbar schwer zu spielen."

3:1 beim Wiener Sport-Club - Austria im Cup weiter https://t.co/U1PJUd4P8V pic.twitter.com/OcizRXZAt2 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 16. Oktober 2020

Mit dem 3:0 durch Manprit Sarkaria in Minute 73 waren schließlich auch die letzten Zweifel an einem Aufstieg der Wiener beseitigt, der Gegentreffer durch Andrejevic war nur noch Ergebniskosmetik. Peter Stöger kann mit dem Sieg gut leben: "Wir sind sehr zufrieden. Das Spiel hat genau so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben."

Auch Kapitän Alexander Grünwald freute sich, dass die Mannschaft sich den Platzwitterungen anpassen konnte und ein gutes Ergebnis eingefahren hat: "Wir haben die Bedingungen gut angenommen und verdient gewonnen. Es hat richtig Spaß gemacht vor dieser super Atmosphäre zu spielen. Ich denke, wir sind auch solide in die Meisterschaft gestartet und haben beide Cup-Runden souverän absolviert. Es ist ein großes Ziel, im Cup weit zu kommen."

red