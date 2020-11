Mohamed Salah positiv auf Corona getestet

APA (AFP)

Ägypten muss auf seinen Starspieler vom FC Liverpool verzichten

Ägypten muss am Samstag im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Togo auf Stürmerstar Mohamed Salah verzichten. Der Angreifer des englischen Topclubs Liverpool wurde laut Verbandsangaben am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet. Der 28-Jährige, der sich in Selbstisolation begab, ist der einzige Akteur, der einen positiven Test ablieferte, Symptome hat er keine.

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية pic.twitter.com/lPc4kHyT5L — Egypt National Football Team (@Pharaohs) 13. November 2020

apa