Baum verspricht Trendwende: "Wir werden es schaffen"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Manuel Baum trainiert den abstiegsbedrohten FC Schalke 04

Seit fünf Bundesliga-Spielen ist Manuel Baum mittlerweile Cheftrainer beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Einen Sieg konnten die Königsblauen im Fußball-Oberhaus unter seiner Regie bislang noch nicht einfahren. Trotzdem verbreitet der 41-Jährige weiter Optimismus.

"Schalke ist ein großer Tanker. Wir müssen es gemeinsam schaffen, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen", bedient sich der Schalke-Trainer in der "Sport Bild" erneut einer Verbildlichung, um den momentanen Zustand in Gelsenkirchen zu beschreiben.

Mit null Siegen und nur drei Punkten nach sieben Spieltagen rangieren die Königsblauen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und sind akut vom Abstieg bedroht. Nur der ebenfalls extrem schwächelnden Konkurrenz aus Bielefeld, Köln und Mainz ist es zu verdanken, dass die Knappen noch immer in unmittelbarer Nähe zur Nicht-Abstiegszone stehen.

Baum lässt an einer Trendwende bei S04 in den kommenden Wochen trotzdem keine Zweifel aufkommen und verspricht: "Wir sind auf einem guten Weg. Ich kann aus vollster Überzeugung sagen, dass wir es schaffen werden. Dass die Saison kein Sprint wird, ist klar. Es wird eher ein Marathon."

Baum will auf Schalke "Wurzeln schlagen"

Der nach dem verpatzten Saisonstart von Vorgänger David Wagner neu installierte Cheftrainer arbeitet derzeit akribisch daran, mit seiner Mannschaft wichtige Abläufe besser einzustudieren und positive Entwicklungen weiter zu stärken. So hatte sich beispielsweis das Defensivspiel der Schalker in den letzten vier Spielen, in denen S04 immerhin drei Unentschieden holte, bereits stabilisiert.

Dieses defensive Gerüst gelte es nun weiter zu stärken, um dann auch in der Offensive endlich wieder zu bundesligatauglichen Leistungen zu finden, erklärte der Trainer, der in diesem Zusammenhang betonte: "Wir haben diese Themen angepackt und die Fortschritte sind mess- und erkennbar."

Hinsichtlich seiner Ambitionen beim Ruhrgebiets-Klub bediente sich Baum einmal mehr der Metaphorik: "Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, mit meinem Namen Überschriften zu machen. Gegen eine hätte ich nichts: 'Der Baum schlägt auf Schalke Wurzeln.'"