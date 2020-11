"Demonstration": BVB überrollt Schalke im kleinen Derby

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Die U23 des BVB feiert einen deutlichen Sieg beim FC Schalke 04 II

Die U23 von Borussia Dortmund bleibt dank eines fulminanten 5:1 (2:1) im kleinen Revierderby beim FC Schalke 04 II Tabellenführer Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West weiter auf den Fersen.

In Gelsenkirchen lief der BVB zunächst einem Rückstand hinterher. Nachdem die Borussia in der Anfangsphase dominierte, brachte Luca Schuler die Schalker mit der ersten Chance in Führung (22.).

Doch die zweite Mannschaft des BVB zeigte sich davon unbeeindruckt und drehte das Derby durch die Tore von Ansgar Knauff (38.) und Niklas Dams (40.) noch vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Sekunden, bis die Dortmunder einen Schalker Ballverlust verwerten konnten. Richmond Tachie erzielte mit einem satten Schuss das 3:1 (46.).

Auch in der Folge dominierte der BVB. In der 73. Minute profitierten die Schwarz-Gelben von einem üblen Patzer von Schalke-Torhüter Jannick Theißen. Nachdem der Schlussmann ein Luftloch schlug, gelang Philipp Harlaß die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende traf Kolbeinn Birgir Finnsson noch zum 5:1 (82.).

"In der zweiten Hälfte war es eine Demonstration. Wir haben viel Wucht gezeigt, viele Torchancen gehabt - und so gespielt, wie wir uns es vorgenommen hatten", sagte BVB-Coach Enrico Maaßen gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Die Leistung seines Teams sei "sehr, sehr gut" gewesen.

Durch den Sieg hat der BVB II nun 32 Punkte auf dem Konto und ist Zweiter. Der FC Schalke 04 II stagniert mit 21 Zählern auf dem siebten Platz.

FC Schalke 04 II vs. BVB II zum Nachlesen:

+++ Schlusspfiff +++

Der Unparteiische pfeift pünktlich ab. Der BVB II demütigt den FC Schalke 04 II im Derby mit 5:1. Nachdem die Königsblauen zunächst in Führung gingen, drehte Dortmund erst richtig auf. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient. Während der BVB II den Druck auf Tabellenführer Essen erhöht, bleibt Schalke im Mittelfeld hängen.

+++ 90. Minute +++

Die letzten Sekunden der regulären Spielzeit laufen. Dortmund setzt sich weiter in der gegnerischen Hälfte fest.

+++ 88. Minute +++

Die Schwarz-Gelben haben noch nicht genug und setzten Schalke weiter unter Druck. Gelingt noch der sechste Treffer?

+++ 84. Minute +++

Beinahe das 6:1! Duman zieht aus zentraler Position ab. Theißen lenkt den Ball über das Tor zur Ecke, diese bringt keine Gefahr.

+++ 82. Minute: Tor für Dortmund +++

Nun wird es für die Schalker bitter! Finnsson zieht wenige Sekunden nach seiner Einwechslung von der rechten Seite in die Mitte und trifft mit einem platzieren Schuss in das kurze Eck.

+++ 81. Minute +++

Tachie hat Feierabend. Für den Torschützen zum 3:1 kommt Kolbeinn Birgir Finnsson.

+++ 78. Minute +++

Während noch einmal getauscht wird (Dominik Wanner für Ansgar Knauff), stehen die Gäste weiter sicher. Der FC Schalke 04 II scheint gebrochen.

+++ 73. Minute: Tor für Dortmund +++

Unglaublicher Patzer von Schalke-Keeper Theißen! Nach einem langen Ball kommt der Schlussmann aus dem Kasten und schlägt ein Luftloch. Der frisch eingewechselte Harlaß bedankt sich und netzt zum 4:1.

+++ 70. Minute +++

Beide Teams bringen für die Schlussphase noch einmal frisches Personal.

+++ 69. Minute +++

Nun kombiniert sich Schalke in den Sechzehner, doch der BVB kann klären.

+++ 66. Minute +++

Knauff dribbelt sich auf der linken Seite in den Strafraum. Anstatt selbst abzuschließen, sucht der BVB-Youngster seine Mitspieler. Doch der Ball landet bei den Königsblauen.

+++ 64. Minute +++

Nach dem furiosen Start in die zweite Hälfe konzentriert sich der BVB II momentan auf die Defensivarbeit. Kann der FC Schalke II nochmal Akzente setzen?

+++ 61. Minute +++

Schalke wechselt erstmals: Bastian Frölich kommt in die Begegnung.

+++ 59. Minute +++

Scienza verbucht den ersten Schalker Abschluss des zweiten Durchgangs. Allerdings landet der Versuch bei BVB-Keeper Drljaca.

+++ 58. Minute +++

Immer wieder suchen die Schwarz-Gelben die Lücke in der Schalker Abwehr. Tachie flankt vom rechten Flügel in die Mitte, dort verpasst der aktive Tigges.

+++ 52. Minute +++

Die Gastgeber wirken nach dem Gegentor angeschlagen. Borussia Dortmund drängt weiter auf den nächsten Treffer.

+++ 46. Minute: Tor für Dortmund +++

Die Königsblauen schenken dem Rivalen das 3:1. Nach einem bösen Schalker Ballverlust am eigenen Strafraum knallt Tachie die Kugel unhaltbar in die Maschen. Die zweite Hälfte ist gerade einmal 53 Sekunden alt.

+++ 46. Minute +++

Der FC Schalke 04 II eröffnet die zweite Halbzeit. Können die Königsblauen noch einmal zurückgeschlagen oder baut der BVB II seine Führung weiter aus? Marco Hober ersetzt bei den Dortmundern Tobias Raschl

+++ Halbzeit +++

In einer hochunterhaltsamen Partie führt der BVB II beim FC Schalke 04 II mit 2:1. Nachdem die Dortmunder den besseren Start erwischten, ging S04 mit der ersten Gelegenheit in Führung. Doch der BVB II blieb aktiv und drehte das Derby binnen zwei Minuten. Der zweite Durchgang verspricht Spannung pur.

+++ 45. Minute +++

Der BVB II bekommt eine Ecke von der linken Seite. Nach der Hereingabe herrscht im Strafraum Chaos. Der Ball touchiert Dams und tänzelt auf der Linie herum. Doch die Schalker können in höchster Not klären. Fast das 3:1!

+++ 40. Minute: Tor für Dortmund +++

Der folgende Freistoß führt zur Dortmunder Führung. Pfanne legt im Strafraum per Kopf auf Dams quer. Dieser kann unbedrängt abschließen und vollstreckt zum 2:1 für den BVB II.

+++ 39. Minute +++

Der BVB II macht weiter Druck, Flick kann sich nur mit einem Foul helfen und sieht Gelb.

+++ 38. Minute: Tor für Dortmund +++

Nun ist es passiert. Knauff und Tigges spielen am Schalker Sechzehner einen starken Doppelpass. Knauff bleibt aus acht Metern cool und stellt auf 1:1.

+++ 35. Minute +++

Pfanne legt seinen Gegenspieler 30 Meter vor dem Tor und sieht Gelb. Der Schalker Freistoß bringt keine Gefahr.

+++ 34. Minute +++

Der BVB II drückt weiter aus dem Ausgleich. Nach einem Freistoß landet der Ball im Strafraum bei Tigges. Dieser ist aber zu überrascht und kann die gute Gelegenheit nicht nutzen.

+++ 31. Minute +++

Der BVB II sucht sein Glück weiter aus der Distanz. Nun probiert es Bakir aus halbrechter Position, doch der Schuss landet rechts neben dem Gehäuse.

+++ 30. Minute +++

Knauff zieht von der linken Seite in die Mitte und zieht aus 18 Metern ab. Doch der Schuss des Dortmunders ist zu zentral. Kein Problem für den Schalke-Keeper.

+++ 28. Minute +++

Der BVB verliert den Ball in der eigenen Hälfte. Scienza dribbelt in den Strafraum, doch wird noch rechtzeitig von den Dortmundern gestoppt.

+++ 26. Minute +++

Der BVB II sucht die schnelle Antwort, doch die Königsblauen befördern den Ball mehrfach aus dem eigenen Strafraum.

+++ 22. Minute: Tor für Schalke +++

Der BVB hat die besseren Möglichkeiten, doch der FC Schalke 04 II trifft. Candan flankt von der rechten Seite, der Ball landet bei Schuler. Dieser nutzt im Sechzehner die passive Dortmunder Abwehr und setzt den Ball an den linken Innenpfosten, wovon das Spielgerät über die Linie springt. Führung S04!

+++ 18. Minute +++

Knauff flankt aus dem linken Halbfeld auf Tigges. Der BVB-Akteur köpft aufs lange Eck, allerdings ist der gegnerische Torhüter erneut sicher zur Stelle.

+++ 15. Minute +++

Böser Ballverlust der Schalker. Tigges klaut den Königsblauen die Kugel und kommt im Sechzehner frei zum Abschluss. Theißen ist jedoch mit dem Fuß zur Stelle und vereitelt die erste Chance des Spiels.

+++ 14. Minute +++

Die Gastgeber arbeiten sich in die Partie. Scienza probiert es aus 20 Metern mit der Pike. Der Ball rauscht am BVB-Kasten vorbei.

+++ 9. Minute +++

Alaa Bakir prüft S04-Keeper Theißen aus der Distanz. Der zentrale Schuss landet in den Händen des Torhüters.

+++ 7. Minute +++

Noch suchen beide Mannschaften die Spielkontrolle. Nach einem harten Zweikampf im Mittelfeld kommt es zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Domnick beruhigt die Gemüter.

+++ 5. Minute +++

Nach einem Dortmunder Freistoß aus dem Halbfeld startet Schalke einen Konter. Tobias Raschl geht robust, aber regelwidrig dazwischen und kassiert die erste Gelbe Karte des Derbys.

+++ 3. Minute +++

Der FC Schalke 04 II nähert sich erstmals dem gegnerischen Strafraum an. Allerdings landet eine Flanke von der rechten Seite im Toraus.

+++ Anpfiff +++

Der BVB eröffnet das Derby, der Ball rollt.

+++ Die Spannung steigt +++

Beide Mannschaften betreten den Rasen des Parkstadions. Der BVB II beginnt in schwarz-gelben Trikots, der FC Schalke 04 II trägt das klassische Königsblau.

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten bis zum kleinen Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 II und BVB II. Kevin Domnick wird die Begegnung als Schiedsrichter leiten.

+++ Aufstellung des BVB II +++

Borussia Dortmund möchte mit diesen Spielern den Derbysieg einfahren:

Stefan Drljaca - Lennard Maloney, Maximilian Hippe, Alaa Hamad Bakir, Taylan Duman, Richmond Tachie, Steffen Tigges, Franz Pfanne, Niklas Dams, Ansgar Knauff, Tobias Raschl

+++ So beginnt der FC Schalke 04 II +++

Die Knappen beginnen mit folgender Elf:

+++ BVB II reist als Favorit zum FC Schalke 04 II +++

Die Schwarz-Gelben konnten in ihren ersten elf Spielen 29 Punkte sammeln und rangieren aktuell auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiss Essen, die bereits zwei Begegnungen mehr absolviert haben, beträgt zwei Zähler. Der FC Schalke 04 (14 Spiele) ist mit 21 Punkten Sechster.