Al-Ahly gewinnt afrikanische Champions League

Neunter Titel für Al-Ahly

Rekordsieger Al-Ahly hat das ägyptische Duell um die afrikanische Fußball-Champions-League gewonnen und sich den neunten Kontinental-Titel gesichert.

Die Mannschaft aus Kairo setzte sich am Freitagabend in der Hauptstadt gegen Lokalrivale Al Zamalek mit 2:1 (1:1) durch und löste damit auch das Ticket für die Klub-WM, die im kommenden Februar in Katar stattfinden soll.

Amr El Solia (5.) brachte Al-Ahly vor leeren Rängen früh in Führung, Shikabala (31.) glich noch in der ersten Hälfte aus. Mohamed Magdy (85.) sorgte spät für Al Ahlys ersten Champions-League-Triumph seit 2013.