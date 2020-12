Begehrter Szoboszlai im Winter nach Leipzig?

GEPA pictures/ Manuel Binder

Dominik Szobozslai wird weiter mit einem Winterwechsel in Verbindung gebracht

Dominik Szoboszlai wird Red Bull Salzburg verlassen, so viel steht fest. Nur zu welchem Zeitpunkt ist die große Frage. Können die Salzburger noch bis kommenden Sommer auf die Dienste der ungarischen Toptalents zählen oder macht er schon im Winter den Abflug?

Die Spekulationen um einen Abgang von Salzburg-Toptalent Dominik Szoboszlai reißen nicht ab. Die europäische Riege ist an einem Transfer des variablen Nationalspielers Ungarns interessiert, als wahrscheinlichste Destination gilt weiterhin der deutsche Bundesligist RB Leipzig, wie der "Kicker" berichtet. Dabei macht das deutsche Fachmagazin einen Verbleib des 19-Jährigen bis Sommer davon abhängig, ob Salzburg das Champions League-Achtelfinale erreicht oder nicht. Dazu müsste man in der kommenden Woche allerdings Zuhause gegen Atlético Madrid einen Sieg erringen.

Starke Scorerwerte

Sollte sich Szoboszlai jedenfalls für einen Wechsel nach Leipzig entscheiden, wäre er bereits der 17. Profi, den es aus Salzburg in den Osten Deutschlands zieht. Dort würde er mit Hee-Chan Hwang auch auf einen alten Weggefährten aus Salzburger Zeiten treffen.

Bravo, Domi! 👏



Mit tatkräftiger Unterstützung unserer Fans aus Ungarn gewinnt Dominik #Szoboszlai mit 62 % und darf sich die Krone aufsetzen. 👑#WirSindSalzburg pic.twitter.com/FqAVaPJmqZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 2. Dezember 2020

Mit neun Toren und acht Assists in 17 Pflichtspielen der laufenden Saison, schließt Dominik Szoboszlai jedenfalls nahtlos an seine Leistungen der vergangenen Saison an, wo ihm in 40 Partien sensationelle 12 Tore und 18 Assists gelangen. Auch in der aktuellen Champions League-Saison konnte sich der Ungar in fünf Partien schon zweimal in die Torschützenliste eintragen.

Neben den Leipzigern gelten laut "Eurosport" auch der AC Milan, Salzburg-Gegner Atlético Madrid sowie die beiden Londoner-Klubs Arsenal und Tottenham weiterhin als größte Interessenten am ungarischen Durchstarter.

