Windbichler kehrt nach Südkorea zurück

DEAN LEWINS via www.imago-images.de

Richard Windbichler (r.) hofft in Südkorea auf mehr Einsatzzeiten

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Richard Windbichler heuert wieder in Südkorea an. Der 29-jährige Abwehrspieler wechselt vom australischen Erstligisten Melbourne City zu Rekordmeister Seongnam FC und will dort wieder zu alter Stärke zurückfinden.

>> Die Vereinsstatistik von Richard Windbichler in der weltfussball-Datenbank

Richard Windbichler ist wieder zurück in Südkorea. Der ehemalige Abwehrspieler der Admira und der Wiener Austria schließt sich nach einem verkorksten Australien-Abenteuer Rekordmeister Seongnam FC an und will seine ins Stottern geratene Karriere wieder in Schwung bringen. Bereits von Jänner 2017 bis Jänner 2019 kickte der 29-Jährige in Südkorea bei Ulsan Hyundai und kam dort in zwei Jahren auf 78 Pflichtspiele, wo ihm fünf Tore und vier Assists gelangen.

Nach seinem Abschied aus Asien kickte Windbichler in der zweiten dänischen Liga bei Viborg FF, ehe er im Sommer 2019 den Abflug nach Australien machte und bei Melbourne City unterschrieb. Dort kam er allerdings in eineinhalb Jahren lediglich zu neun Einsätzen und war seit vergangenem Sommer komplett außen vor. In Südkorea will er seine etwas eingestaubte Karriere wieder auf Vordermann bringen.

red