Amazon will TV-Rechte für nächste Top-Liga

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Läuft die Serie A bald bei Amazon?

Der Logistik- und Medienriese Amazon buhlt um die Übertragungsrechte für die Spiele der ersten italienischen Fußballliga im Zeitraum 2021 bis 2024. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Unklar sei allerdings noch, für welches Paket Amazon bieten möchte.

Erwartet wird, dass das US-Unternehmen das Angebot seiner Kunden-Plattform Prime Video um Spitzenduelle der Serie A bereichern will, wie es bereits bei der englischen Premier League der Fall ist. In der abgelaufenen Saison sicherte sich Amazon kurzfristig auch Liverechte an mehreren Bundesliga-Partien.

Die Angebote in Italien können vom 22. bis zum 26. Januar offiziell eingereicht werden. Die Liga hofft, 1,15 Milliarden Euro pro Saison zu erwirtschaften. Das wären 177 Millionen Euro mehr als im Korridor 2018 bis 2021, in dem 193 Millionen von DAZN und 780 Millionen von Sky fließen.

Amazon hat sich in Italien bereits für 2021 bis 2024 umfangreiche Rechte an Liveübertragungen der Champions League und des europäischen Supercups gesichert.