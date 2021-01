Die Bayern-Jäger bringen sich in Position

APA (AFP)

Julian Baumgartlinger (r.) kämpft mit Leverkusen um einen Spitzenplatz

Für Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund geht es im direkten Duell primär darum, an den Bayern dranzubleiben.

Deutschland sucht den Bayern-Verfolger. Und vor dem Verfolgerduell zwischen Bayer Leverkusen, kurz vor Weihnachten noch Tabellenführer, und der punktgleichen Borussia aus Dortmund als quasi natürlichem Herausforderer sind die Voraussetzungen klar: Der Gewinner der Partie am Dienstagabend (20:30 Uhr) bleibt zumindest dran. Für den Verlierer ist die Bayern-Jagd bei dann zehn Punkten Rückstand im Falle eines Münchner Sieges gegen Augsburg am Mittwoch quasi gelaufen.

>> Liveticker: Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund

Bayer-Trainer Peter Bosz hält den Triplesieger in dieser Saison grundsätzlich für durchaus verwundbar. Jeder sehe, "dass es nicht mehr die gleichen Bayern sind wie im Vorjahr", sagte der Niederländer am Montag. Sie seien "anfälliger geworden" und würden deshalb "in dieser Saison noch mehrere Spiele verlieren." Aber, so Bosz, "es macht nur Sinn, darauf zu schauen, wenn wir selbst unsere Spiele gewinnen." Mit nur einem Sieg aus vier Spielen hat sich Leverkusen seine gute Ausgangsposition zerstört und blickt deshalb erst einmal nicht nach oben.

Dortmund will Punkteverlust gegen Mainz ausmerzen

Dasselbe gilt aber auch für Bosz-Kollege Edin Terzić. Er will erst einmal Wiedergutmachung für das enttäuschende 1:1 gegen Mainz. "Wir wollen auf dem Platz zeigen, dass wir es besser machen", sagte der 38-Jährige und sieht die Partie erst einmal als gute Chance, einen Widersacher im Kampf um die Champions-League-Plätze zu überholen. "In Spielen gegen Konkurrenten können wir nicht nur beeinflussen, dass wir Punkte holen, sondern auch, dass der Gegner welche liegen lässt", sagte Terzić vor dem letzten Auftritt der Hinrunde.

Die Rückrunde beginnt für Dortmund drei Tage später mit einer weiteren schweren Partie bei Champions-League-Teilnehmer Mönchengladbach. Ob diese Gegner dem BVB nun eher liegen, nachdem die Dortmunder zuletzt vor allem daheim gegen Außenseiter wie Köln (1:2), Aufsteiger Stuttgart (1:5) oder Mainz patzten, sei aber "spekulativ", meinte Terzić.

Leverkusen hofft auf die Rückkehr von Supertalent Florian Wirtz (17), der zuletzt drei Pflichtspiele wegen einer Überbelastung verpasste. Da der Mittelfeldspieler erst am Sonntag erstmals wieder trainierte, dürfte es aber zumindest für die Startelf knapp werden. So oder so ist die Partie eine Standortbestimmung für Leverkusen. Neuzugang Timothy Fosu-Mensah ist noch nicht dabei. Der niederländische Nationalspieler ist direkter Konkurrent von Aleksandar Dragović um die Position rechts in der Viererkette. Julian Baumgartlinger stand für Leverkusen in den jüngsten Spielen ebenfalls auf dem Rasen.

apa