Verletzungspech bei Innsbruck-Tormann

Lukas Wedl ist erneut zum Zusehen gezwungen

Wacker Innsbruck-Tormann Lukas Wedl muss erneut einen Rückschlag einstecken. Der 25-jährige Ersatztorhüter der Tiroler erlitt im Training einen Bruch des kleinen Fingers in der linken Hand und wird dem 2. Liga-Klub die nächsten Wochen fehlen. Wedl hatte sich gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurück in die Mannschaft gekämpft.

Gute Besserung, Lukas! 🖤💚



Lukas Wedl erlitt im Training einen Bruch des kleinen Fingers in der linken Hand und fehlt dem FC Wacker Innsbruck für die nächsten Wochen.

Er zog sich die Verletzung bei einem Zusammenprall im Training letzte Woche zu. #fcw1913 #ligazwa pic.twitter.com/LRDuqzEWYq — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) 21. Januar 2021

In der aktuellen Saison stand er noch in keinem Pflichtspiel im Tor, stand aber in den letzten Saisonspielen im Herbst schon wieder Kader. In der abgelaufenen 2. Liga Saison hütetet er noch in 14 Ligaspielen den Kasten des Tiroler Aufstiegsaspiranten, seinen Stammplatz hat er mittlerweile an Marco Knaller verloren.

