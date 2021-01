Verletzungspech bei Admira-Kicker Tomić

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Tomislav Tomić wird der Admira für einige Zeit fehlen

Nach der bitteren 0:4-Heimpleite gegen die Wiener Austria muss der FC Admira Wacker den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie der Tabellenletzte bekannt gibt, hat sich Mittelfeldspieler Tomislav Tomić einen Knöchelbruch zugezogen und wird seinem Team längere Zeit fehlen.

Die Admira musste nach dem 0:4 gegen die Wiener Austria im Kampf um den Klassenerhalt nicht nur einen herben Rückschlag hinnehmen, sondern verliert auch noch Stammkraft Tomislav Tomić. Wie die "Südstädter" bekannt gaben, hat sich der 30-jährige Bosnier im Bundesligaspiel gegen die "Veilchen" einen Knöchelbruch zugezogen und wird seiner Mannschaft für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Leider haben wir jetzt keine guten Nachrichten. 😕 Tomislav Tomic wird uns verletzungsbedingt einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. 🤕 Alles Gute Tomi! Infos 👉https://t.co/Idx72STmWz #herzblut 🔴⚫ pic.twitter.com/zfyYZiyXTo — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 27. Januar 2021

Tomić stand bisher in 13 von 14 Bundesligaspielen in der Startelf des FC Admira Wacker und konnte bereits einen Treffer beisteuern. Er war erst im vergangenen Sommer aus der slowenischen Liga von Olimpija Ljubljana in die Südstadt gewechselt und hat sich auf Anhieb zum Stammspieler entwickelt.

