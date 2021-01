Ex-Arnautović-Teamkollege kehrt in Heimat zurück

KARIM JAAFAR, APA

Hulk spielte fünf Jahre für Shanghai SIPG

Der ehemalige brasilianische internationale Hulk kehrt nach 15 Jahren in Europa und Asien in seine Heimat zurück. Der Stürmer wechselt vom chinesischen Club Shanghai SIPG, für den der 34-Jährige seit 2016 gespielt hat, zu Atlético Mineiro aus Belo Horizonte. Hulk spielte mehr als 50 Mal für Brasilien und nahm unter anderem 2014 an der WM im eigenen Land teil.

Bei Shanghai war Hulk zuletzt Teamkollege von Marko Arnautovic. Sein doch dotierter Vertrag in China war im Dezember ausgelaufen.

