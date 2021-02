Schiedsrichter Dean pausiert nach Morddrohungen

Clive Rose via www.imago-images.de

Mike Dean zückte zuletzt umstrittene Rote Karten

Schiedsrichter Mike Dean wird nach Morddrohungen gegen sich und seine Familie am kommenden Wochenende nicht in der englischen Premier League pfeifen.

Der Unparteiische bat darum, am anstehenden Spieltag der Eliteliga nicht eingesetzt zu werden, nachdem er in Folge strittiger Platzverweise bei zwei Einsätzen im Netz angefeindet worden war.

Dean hatte am Samstag Mittelfeldspieler Tomas Soucek (Tätlichkeit) von West Ham United in der Partie beim FC Fulham die Rote Karte gezeigt, am Dienstag zuvor hatte er auch Jan Bednarek (Notbremse) vom FC Southampton beim 0:9 gegen Manchester United mit Rot des Platzes verwiesen. Der Referee hatte sich die Szenen am Spielfeldrand noch einmal angeschaut. Später wurden beide Entscheidungen nach Beschwerden der Teams wieder aufgehoben.

Während Dean in der Liga am Wochenende nicht zum Einsatz kommen wird, leitet er am Mittwoch noch die Paarung Leicester City gegen Brighton & Hove Albion im FA Cup. Premier-League-Chef Richard Masters nannte die Drohungen gegen Dean "unentschuldbar" und rief die Betreiber Sozialer Medien zum Handeln auf.